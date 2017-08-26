〈南部〉柳營代天院鑼壇法會 阿嬤來敲鑼

2017-08-26

請示玉皇大帝王船醮建醮

〔記者楊金城／柳營報導〕全台唯一，柳營代天院在農曆七月開廟門舉辦「鑼壇」法會，請示玉皇大帝是否同意今年丁酉科王船醮建醮，昨天出現中埕里八十三歲李黃謹、六十三歲陳翁金月和六十二歲吳湯麗金三位媽媽加入敲鑼排班，以前是不准女性參與鑼壇敲鑼打鼓，現在因年輕人口外流、有的要上班工作，缺人手敲鑼打鼓，只好老一輩出馬。

順應民意 減少敲鑼打鼓時間

「鑼壇」法會今年也首次順應民意，改為每天上午八點到晚上八點，降低敲鑼打鼓進行法會的噪音。以前鑼壇從早上六點到晚上十一點，敲鑼打鼓一天連續十七小時不能停，由代天院所在地的柳營「四堡」士林、光福、中埕、東昇等四里輪班派人負責敲鑼打鼓，中埕里長王天河說，時代進步，如果鑼壇吵到人，鑼壇時間當然可以改。

奉祀遊王公的柳營代天院，每三年一科建醮燒王船，是不靠海、「最內陸」的王船醮典，相當特別。

此外，多數宮廟在農曆七月是不開廟門，獨獨代天院不但不關廟門，至今還保留全台僅有的在農曆七月舉行鑼壇的宗教儀式，等候遊王公向玉皇大帝請示領旨同意建醮，鑼壇請示結果受到柳營、新營、鹽水、六甲信仰地區信眾的關心。

代天院丁酉科爐主鄭百成說，鑼壇在農曆七月一日起壇後，每天由紅頭法師陳一德在早上、中午、下午、晚上主持四場科儀「操兵」，「四堡」負責敲鑼打鼓，向玉皇大帝誠心請求，等待遊王公的乩手降乩指示。以前也曾農曆七月整整廿九天都無聲無息，該科王船醮辦不成。

鑼壇需要一名鼓手和兩名鑼手，信眾排班接手，因年輕人口外流、有的要上班工作，白天大多由六、七十歲以上庄民敲鑼打鼓，晚上才由部分年輕人接班。

打鼓需要花力氣、有節奏，李黃謹說，三位媽媽級只能幫忙敲鑼，能參加鑼壇服務遊王公是件快樂的事，希望鑼壇快有好消息。