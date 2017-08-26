〈南部〉多次腦疾手術 她，還是想圓護理夢

2017-08-26

〔記者黃明堂／台東報導〕大學快開學了，將就讀護理系的趙珮婷剛做完腦部手術，但她腦海裡滿是自己身穿護士服的模樣，興奮等待開學朝夢想前進。

這是趙珮婷第二次就讀護理專業。國中畢業那年，她就到外縣市讀護專，因腦疾復發，轉學回到台東唸高工幼兒保育科，但目標仍是當一名白衣天使，考取義守大學護理系，獲得第二次實現夢想的機會。

再過半個月大學就開學，小婷得先將自己的大腦整理好，因為她自幼腦水腫，已經多次開刀，最近檢查發現導管老化，要再開刀換新，她已經很習慣，沒有恐懼，倒是對即將展開的大學生活充滿期待。

2歲診出腦水腫 祖父母養大

趙珮婷是世界展望會的輔導個案。展望會說，小婷四歲時，父親因工作意外過世，母親也在多年後因病離世，小婷及二位哥哥全由祖父母照顧。當時，祖父在學校當廚工，收入不豐，加上要扶養三名年幼孫子，實在無法支付家用，展望會伸出援手，讓小婷穩定就學，順利完成高中學業。

展望會表示，小婷二歲時發現罹患腦水腫，經歷多次手術，感受到護理師姊姊們的愛心，還有在病榻旁徹夜守候的祖母身影，每次的複診，祖母總是辛苦陪伴。

因為這樣，小婷從小立志要當護士，照顧需要照顧的人，也想好好照顧祖母的健康，回報養育之恩，所以，放棄護專後，再選擇大學護理系。

展望會東區辦事處主任蕭文榮邀請台東鄉親加入資助兒童計畫，每月兩千元資助一名台東兒童，或每月一千元加入國內定期助學行動，幫助像小婷一樣家境困難的孩子，讓他們有機會實現夢想。