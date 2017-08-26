〈南部〉走訪「滿茶古道」體驗日治時期先民求學路

2017-08-26

在地解說團隊引領

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾管處及農委會林業試驗所（簡稱林試所），昨天公開滿州港口村通往里德村的「滿茶古道」，這條早年先民步行上課的小徑，沿途還有許多珍貴林木，未來將由當地解說團隊引領遊客造訪，背著書包體驗先民辛苦上學路。

位於里德苗圃範圍

日治時期前就存在的「滿茶古道」全長約三公里，絕大部分在林試所「里德苗圃」九十八公頃範圍內，里德苗圃在日治時期稱「第一號母樹園」，是當時全台第一個植物園區，目的是為培育熱帶植物，中正紀念堂內種植的肯氏南洋杉，便是早年從里德移植過去。

後來日本人在滿州設立國語傳習所，港口村周邊的學生便循著「滿茶古道」沿里德村下山到滿州村上課，小時候曾走過這條上學路的滿州鄉生態旅遊觀光促進會理事長馬仙妹笑說，「當年學生都是走路上下學，用方巾包課本和便當綁在腰間，沿途採集羅望子、毛柿、香果、芭樂等水果，塞進衣服及方巾，到學校再跟同學交換，放學就沿路撿柴火或抓螃蟹、撿螺，重回上學路真的很懷念。」

林相特殊生態豐富

墾管處南仁山管理站及輔導社區的里山生態公司指出，「滿茶古道」人文歷史豐富，自然生態也相當特殊，除了肯氏南洋杉，也是全台遍植的行道樹「福木」發源地，其他如港口木荷、雲南石梓、柿葉茶茱萸等植物都相當珍貴，黃裳鳳蝶、黃灰澤蟹的生物也處處可見。

為了深化「滿茶古道」與文化傳承，林試所所長黃裕星與墾管處處長劉培東簽訂合作備忘錄，確立墾管處、林試所與社區三方合作，建立生態巡守規範維護環境，並發展生態旅遊產業。

劉培東說，「滿茶古道」將進行為期三個月的試辦期，期待未來將有更多的遊客踏上這條道路，感受滿州當地的文化溫度，相關預約資訊可洽詢滿州協會，窗口電話0975-661321。