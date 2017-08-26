〈南部〉虎頭埤七夕浪漫遊 穿情侶裝有禮

2017-08-26

夫妻樹前合影 可獲贈香火袋鎖匙圈

〔記者吳俊鋒／新化報導〕迎接農曆七夕，市府觀光旅遊局在新化虎頭埤風景區推出浪漫的入園活動，穿情侶裝的戀人明天在知名的夫妻樹前擁抱、合影，並上傳臉書打卡，就可獲贈限量的愛戀御守香火袋，以及幸福鎖匙圈一組，留下甜蜜的紀念。

除了夫妻樹合影可獲贈紀念品之外，明、後兩天在園區的第一碼頭，只要來個情侶擁抱，搭乘雙人腳踏船也享六折優惠。

推出「三好」必遊活動

虎頭埤藉由夫妻樹來行銷七夕觀光已十年，這次擴大辦理，推出以「三好」為名的必遊活動，除了延續「情侶裝合影好禮送」，還增加「情人橋夜景好浪漫」與「腳踏船環湖好優惠」，吸引民眾。

風景區管理所代理主任盧振義表示，配合好浪漫的活動，第一碼頭明天的營業時間延長至晚上九點，屆時曾於周杰倫電影《天台》入鏡、逾八十年歷史的虎月吊橋，因星光的映照，湖面美不勝收，在此遊賞、約會別具風情，值得推薦。

至於好優惠，盧振義說，明、後兩天在第一碼頭都有，憑情侶擁抱合影就享折扣，共乘愛之雙人腳踏船，甜蜜遊湖。

虎頭埤於西元一八四六年開始興建，一八六三年完工啟用，被稱為台灣第一水庫，因歷史久遠，園區有著許多傳說，又以淒美的愛情故事較受矚目，位在吊橋湖畔咖啡屋的夫妻樹最具代表性。

相傳一九四九年，有一對戀人，因女方出身富裕的地方望族，男友則來自貧苦家庭，雙方身分差距懸殊，在門不當、戶不對的情況下，他們的交往不被接受，戀情不被祝福，再如何努力，都無法取得家人認同，最後選擇到虎頭埤投湖殉情。

這對戀人的遺體被撈起時仍相擁著，不願分離，堅定的愛情，讓發現的民眾相當感動；一年後，殉情湖邊竟長出了兩株小榕樹，令人稱奇。

後來，駐紮在該地的軍營士官鍾國貞，為紀念這對至死不渝的情侶，以人工纏抱方式，將兩株榕樹定型栽培，稱之為夫妻樹，迄今邁入第六十八年。