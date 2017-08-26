〈南部〉《手巾寮挖深井》水公司提4承諾 自救會促聽民意

2017-08-26

〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕自來水公司為穩定大高雄供水，於高雄市手巾寮開鑿深水井工程，遭當地民眾抗議阻撓，水公司昨提出四大承諾，願與地方共組監督委員會，共同扛起守護水資源、愛護土地的決心。

反深水井自救會會長、吉洋里長曾順昌表示，廿七日地方與環團將舉辦「『消瘦的地下水？』高雄水資源前瞻論壇」，希望水公司高層能參與，聽聽地方和農民的聲音，否則再多的承諾也無法取信於人。

為解除地方對鑿井的疑慮，台水七區處處長王明孝一年多來，已十多次至當地與社區居民面對面溝通，台水董事長郭俊銘也多次親率同仁向鄉親及環保團體說明。

水公司表示，鑿井計畫已通過環評審核，並經行政院環保署於一○四年二月正式公告。

水公司對於地方民眾關心是否會影響在地農業、民生用水，以及是否會造成地層下陷等問題，承諾鑿井完成營運抽水時，將依環評承諾事項管控地下水位，亦會配合減輪抽，將影響降至最低。

依國土測繪中心資料顯示，鑿井區非屬地層下陷區，抽水對於當地地層下陷影響輕微，已規劃新設八處沉陷觀測點，若有沉陷情形將停止抽水。

水公司四項承諾包括：八口井水源完全供應民生使用，且優先供給旗美地區的居民，保障地方用水需求及發展；由水利署及水公司籌應經費，補助旗美地區自來水延管工程及自來水申裝費用；設「地下水復抽監測公告系統」，將抽水量、水位及沉陷量等相關監控數據傳送里辦公室及區公所，讓抽水狀況透明公開；積極開發多元取水方案，逐漸取代深水井水源。