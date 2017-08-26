〈南部〉高雄環狀輕軌一階最後段 C12至C14今初勘

2017-08-26

趕9月底全線通車

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌第一階段最後路段C12駁二大義站至C14哈瑪星站，將於今天初勘，捷運局有信心過關，接著報請交通部進行履勘，趕在九月底全線通車，迎接十月在哈瑪星舉行的生態交通全球盛典。

高雄市交通局指出，今天的初勘程序，上午將在高捷公司進行文件審查，下午一點至六點實地勘查及模擬演練，初勘分為土建組、機電組、營運組，模擬演練的狀況，今天才會公布。

環狀輕軌第一階段總長八．七公里，共設十四個車站。今年六月底通車到C12駁二大義站，正式跨越愛河，搭乘人數也激增，平均每天運量超過八千人次，假日更倍增至兩萬人次。

最後一段的C12至C14哈瑪星站，於八月初完成鋪軌，隨即展開一連串運轉測試，過程順利，捷運局有信心今天能通過初勘。

可搭輕軌到哈瑪星

由於今年的生態交通全球盛典將於十月初在哈瑪星舉行，哈瑪星屆時將打造為低碳交通示範區。依據高市府規劃，輕軌第一階段最晚於九月底，一定要全線通車，讓民眾可搭輕軌抵達哈瑪星，實現綠色、無碳運具的目標。

輕軌目前仍是免費試乘，隨著全線通車，市府預計十一月起開始收費，單一票價為卅元，刷一卡通優惠價廿五元，未來正式收費後，高捷公司也會推出配套優惠方案。