〈南部〉台東製茶競賽 茶廠第二代展頭角

2017-08-26

蔡岳君、郭敬緯拚全國賽

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣製茶技術競賽，廿二位參賽者經過兩天一夜不眠不休的製茶，結果出爐，冠軍由製作半球型包種茶的蔡岳君拿下，亞軍分別是製作條型包種茶的郭敬緯、廖柏涵獲得，其中蔡岳君、郭敬緯將代表參加全國賽。

今年製茶技術競賽有別於往年，參賽年齡層普遍年輕化，最年長者四十四歲，最年輕的只有廿歲，是陪著父親蕭金龍參賽的蕭鴻韋，除父子檔，還有三對兄弟檔、一對夫妻檔，廿二位參賽者中，有三人是女性，多數是縣內製茶廠第二、三代參賽，顯示台東製茶產業逐漸走出自己的路，讓年輕人願意返鄉接棒。

競賽從廿四日上午展開，參賽者要將十二公斤當天清晨現採的茶菁，全數製作成半球型或條型包種茶，製作完成繳茶後，評審隨即品茶定勝負。

評審之一的茶業改良場台東分場長吳聲舜表示，採茶遇上大雨，茶菁水分含量偏高，從茶菁萎凋開始就考驗著製茶者的技術，品評後發現不少參賽者茶炒得太熟，條型包種茶外觀普遍不佳，且有青味及澀味，半球型包種茶的參賽者雖僅七人，但有兩人的作品外觀出色，盼參賽者能藉此機會交流、檢討製作過程。

將代表台東縣參加全國賽的卅七歲蔡岳君說，國中時覺得父母務農很辛苦，選擇到舅舅的製茶工廠打工，從此愛上製茶工作，廿多年的製茶師傅生涯，多數是在外縣市工作，近幾年才將重心移回台東，首度參加製茶技術競賽，選擇最有把握的半球型，很開心能奪冠。

廿九歲郭敬緯是鹿野鄉知名製茶廠「碧蘿園」第二代，郭敬緯說，兒時對製茶沒興趣，連茶都不愛喝，直到四年半前，看見母親一人獨撐茶廠，才決定返鄉協助，從頭學起，他對茶葉品質有高度要求，可以在競賽中勝出很有成就感。