〈台北都會〉世大運官網商品資訊揭露不全 下架改善

2017-08-26

〔記者周彥妤／台北報導〕本報獨家報導，世大運官方商品網頁產品資訊揭露不全，三成食品未標示保存期限，上百件商品未揭露產地或製造商，台北市政府趕緊著手調查，北市法務局認定食品部分的「商品資訊」標示不清，非食品則無完整註明「企業經營者資訊」，已要求下架所有產品，改善後才能再上架販售。對此，世大運市場開發處長李昌輝坦言，確有督導疏忽，已要求廠商改進。

記者日前檢視發現，世大運官方紀念商品琳琅滿目，合計九大類、一六五種，號召台灣六十六家中小及新創微型企業、八家社會企業，但商品官網上架販售的一六二件商品，頁面資訊揭露不全，高達一三三件未揭露產地或製造商；此外，其中九件食品，更有三件未說明保存期限。

法務局主任消保官何修蘭表示，針對世大運官方商品頁面資訊，經查確實揭露不全，非食品部分違反「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」中應記載「企業經營者資訊」，如企業經營者名稱、負責人、電話、電子郵件信箱及營業所在地址。

食品部分未註明保存期限，情節較重大，違反「食品或餐飲服務等郵購買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中「商品資訊」的揭露，另通知主管機關北市衛生局發函廠商要求改正。

北市衛生局科長王明理表示，廠商已於廿四日收到要求改善公文，衛生局要求全面審視，並限期於九月一日前改正、報備，屆期不改正者，按「消費者保護法」第五十六之一條，處三萬至卅萬元罰鍰，再不改，處五萬至五十萬元，並得按次處罰。