〈台北都會〉世大運帶財 商場、夜市多賺2成

2017-08-26

〔記者周彥妤／台北報導〕世大運賽事期間，逾萬名選手、隊職員來台，賽事之餘逛街趴趴走，帶動觀光商機，台北市商場、夜市因而雨露均霑，不少攤商發現，夜市多了許多人高馬大的外國選手，尤其果汁、珍珠奶茶備受青睞，整體業績大致成長一到兩成。

果汁、珍珠奶茶 洋將愛

台北地下街行政中心副理張慧芸表示，台北地下街素以日、韓觀光客居多，近來出現許多明顯識別的異國臉孔，業績平均成長一至兩成，有些甚至兩成多。西門徒步區發展促進會總幹事林美文指出，賽事前，西門町單日外國觀光客約一萬五千人，多為泰國、日本、韓國、印尼及馬來西亞遊客，近來則出現許多歐美觀光客。

光華商場發展協會理事長李秀雲說，最近商場出現許多選手、隨行教練，以阿根廷、巴西及哥倫比亞等南美洲國家為主，多物色智慧型手機、相機、筆記型電腦等產品，選手十分熱情，更有哥倫比亞選手回贈當地名產咖啡。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，很多選手前來體驗台灣夜市文化，多選擇陽明戲院、士林媽祖廟口小吃，飲料則偏好果汁、珍珠奶茶或青蛙下蛋，幾乎人手一杯，平均業績成長近兩成；不少店家貼有友善店家標誌，價目表囊括多國語言；另外，針對現切水果也有標價，杜絕再發生高價坑殺觀光客事件，士林分局也安排更多警力徒步巡邏，避免交易糾紛、扒竊財物，並維護人身安全。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，選手用餐多選擇牛排、牛肉麵，三五好友分食則以鹽酥雞、霸王薯條等油炸物為主，飲料以果汁最受歡迎，珍奶也有不錯銷量，選手多數個性活潑，主動與攤商互動，除了業績增幅，也是良好的國際交流，預估人潮成長近一成。

近選手村 賣場業績增5成

家樂福總公司全國公關經理何默真指出，以鄰近選手村的家樂福林口店為例，業績成長三至五成；賽事前夕，外國選手大量採買轉接插頭，一週賣掉近千個，這幾天則是切盤水果的銷路特別好，茶葉、茶包也賣得不錯；有趣的是，許多選手對文具區的國字鑰匙圈深感好奇，為此逗留許久。