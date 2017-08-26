〈台北都會〉塗銷機車格YouBike設站 機車違停交通亂

2017-08-26

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽區光明路上的礁溪行政大樓，洽公、接送學童的人數眾多，交通局為設置YouBike站點，將大樓門口原有的廿五個停車格塗銷，導致許多民眾竟將機車停在騎樓或人行道，交通車接送也十分不便，議員林銘仁要求YouBike遷站，還給民眾停車空間。

交通局綜合規劃科科長林昭賢表示，將與市場處協調，釋出行政大樓旁的公有市場汽車停車格，供YouBike遷站使用，預估下週評估是否可行。

礁溪行政大樓設有衛生所、戶政事務所、光明公共托育中心、三峽幼兒園、三峽日間托育中心，眾多公家機關聚集，洽公及接送民眾多。一年多前，交通局塗銷大樓前廿三個機車格、兩個殘障汽車格，設置十七個YouBike車柱，當地只剩十一個機車格，因供不應求，部分民眾為圖方便，將機車停在騎樓、人行道，甚至YouBike車格中，形成交通亂象。

接送身障學童的交通車，也因汽車格遭塗銷，被迫停放在YouBike站後方的馬路中央，學童上下車既危險又不便。

議員建議遷站至公有市場停車格

議員林銘仁表示，交通局在缺乏全盤規劃、徵詢周邊民眾意見的情況下，貿然設置YouBike站點，影響交通甚鉅，他要求行政大樓旁的公有市場釋出汽車停車格供YouBike遷站使用，並恢復大樓前原有機車格，行政大樓出入口也需重新規劃，方便身障學童上下車。