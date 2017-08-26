〈台北都會〉推廣剩食變佳餚 民團籲選手村惜食

2017-08-26

侯友宜化身廚師 與百人共煮NG蔬果

〔記者葉冠妤／新北報導〕這是我們的「煮」場！新北市政府與聖食盟、主婦聯盟為推廣惜食分享運動，昨在醒吾科技大學舉辦「這是我們的煮場，Just Cook It」，上百人共享NG醜蔬果煮出五十道佳餚。聖食盟更呼籲北市府應妥善運用世大運選手村餐廳剩食，讓台北不只是運動賽事主場，更是推廣惜食的「煮」場；北市府則回應，選手村九月初關村將捐出剩餘食材，並舉辦惜食活動。

新北市副市長侯友宜昨化身小當家，穿上圍裙、拿起鍋鏟，參與百人共煮共食活動。他說，新北市府成立惜食分享網，迄今已結合逾七萬公斤物資，分送老人共餐、惜食廚房或弱勢機構使用，受益者超過十萬人次。

聖食盟建議世大運比照里約奧運剩食助弱

聖食盟發起人林邦文表示，世大運為迎接一萬兩千名選手，耗資三億元經費，每天供應近四萬份餐點，食材耗量驚人。去年巴西里約舉辦奧運，義大利名廚博圖拉（Massimo Bottura）特地在巴西打造剩食餐廳，利用奧運選手村餐廳的剩食，為無家可歸與貧困者製作晚餐。聖食盟先前曾向台北市政府呼籲比照辦理，可惜當初未獲正面回應。

林邦文說，世大運現已舉辦到中後期階段，有些志工回報選手村餐廳狀況，還是出現如同Buffet的老問題，超過一定期限就將食物丟掉，不知是否準備好面對剩食問題？

北市府︰已從源頭控管 關村後會捐出食材

世大運發言人楊景棠回應，為避免食材浪費，選手村餐飲供應商從源頭控管，依據人數等訂購，台北市社會局也會到選手村餐廳實際觀察剩食狀況，預計在九月二日選手村關村後，北市府會把剩下的食材，捐給北市忠勤里長方荷生打造的續食餐廳「書屋花甲」，九月三日則會舉辦一場惜食活動。