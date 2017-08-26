〈台北都會〉開發社子島除三蘆垃圾 雙北赴環署找錢碰釘子

2017-08-26

〔記者郭安家、譚偉晟／台北報導〕台北市長柯文哲與新北市長朱立倫，日前因雙北公車運價補助款比例等案互相討錢，但為了攸關社子島開發案的台北地區防洪計畫，柯文哲近日與新北市府聯手拜會環保署長李應元，要向中央討錢，欲清除新北市舊蘆洲垃圾山、三重舊垃圾場「未清到底」的廢土；未料，李應元回應權限、經費有限。

環署︰充分討論才能編列

環保署發言人詹順貴表示，確實有收到來自雙北市府的要求，但社子島開發案尚在二階環評，開發進程不會那麼快，且雙北市府沒提出細部垃圾處理方案，如將垃圾分選、運送至焚化爐、尋找新的垃圾堆置地點等費用，僅考慮把垃圾從社子島清運出去的費用。詹強調，只有整個計畫細節充分討論，才能編列具體預算經費。

社子島開發條件之一是完成台北地區防洪計畫，清除新北市舊蘆洲垃圾山、三重舊垃圾場，並達到兩公尺及三．五公尺海平面以上的高程，但新北市府仍留一八一．六萬立方公尺土壤「未清到底」，導致防洪計畫卡關。

新北市府今年五月表明，舊蘆洲垃圾山、三重舊垃圾場的垃圾土方在台北縣時期（二○一○年前）已清除完畢，是雙北雙方認知的。台北市副市長林欽榮坦言，新北市府也估算，兩處舊垃圾場清土，及該處的五股、二重疏洪道左岸高堤工程，共計要卅四億元預算，其中廿五億元為兩處舊垃圾山的清土費用。

為了找錢，林欽榮證實，雙北市府已聯手發函中央，日前由柯文哲率隊，與北市水利處長楊明祥、新北市水利局副局長、經濟部水利署第十河川局代表，前往拜訪李應元；北市工務局長彭振聲也同時拜會新北市副市長李四川。他說，為了基隆河、淡水河流域整治最後一哩路及水質淨化，大家有共識。

林欽榮說，李應元會中表示，這值得為下一代努力，但也坦言，李表達自己權限、經費有限，先指示環保署稽查大隊解決技術問題，包括釐清如何清除及焚燒垃圾土，或從水中撈出垃圾，要有所準備，不是馬上展開整治計畫。此外，尚需進一步了解中央及雙北如何攤提預算，能否納入第二期前瞻基礎建設計畫。

他說，中央、地方仍需編列預算，兩處舊垃圾山的清土計畫，最快也要明年執行。