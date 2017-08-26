〈台北都會〉仰德大道雷達偵測 揪大貨車擅闖

2017-08-26

〔記者黃建豪／台北報導〕仰德大道上月發生水泥車肇事重大死傷車禍，讓台北市長柯文哲動怒，要求盡一切辦法改善。台北市政府昨舉行交通會報時，交通局報告已建置自動化執法設備，將現有測速固定桿的程式優化後，以雷達偵測車輛面積，藉此揪出違規行駛的大貨車，第一支具有此功能的測速固定桿，從八月六日在仰德大道測試以來，揪出十九件大貨車在禁行時段闖入管制區的違規案。

8月6日以來揪19件違規案

仰德大道在平日上午七時至九時、下午五時至七時，及例假日上午七時至九時、下午三時至七時等時段，禁止六．五公噸以上大貨車進入，去年被告發的大貨車擅闖案件，多達一二○件。上個月仰德大道車禍，造成四死九傷悲劇後，柯文哲拋出監視器取締違法議題，但被官員委婉拒絕，指監視器取締同樣得耗費大量人力調閱畫面，且有法規限制。而交通警察大隊的新方法，就是改造測速固定桿。

交通局報告指出，已針對仰德大道四段（格致中學前）的測速固定桿增加 「大貨車於禁行時段違規行駛」取締功能，八月六日起進行測試，至八月十日止共抓到九件在案，並對違規車輛進行舉證，舉證照片經車牌放大後，均可清楚辨識，因此警察局於網站公布後，八月十日起正式執法，從八月十一日至二十五日，又抓到十件並開罰。

交通警察大隊執法組長顏三隆說明，測速固定桿進行程式優化後，是以雷達感應路過的車輛面積，只要比自小客車的面積大，就會拍攝照片，這樣就能過濾掉小車，進一步查詢車籍，確認屬於六．五公噸貨車就進行告發，相較於現場派人留守，更能節省人力。

顏三隆也說，該執法方式目前僅仰德大道四段一處，待確認成效顯著就會擴大執行，水源快速道路等有限重管制的路段，未來可能納入執法範圍。