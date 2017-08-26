〈台北都會〉年輕機車族年傷亡9千人 柯促擬策

2017-08-26

〔記者黃建豪／台北報導〕開學季即將到來，許多大學新鮮人會購買機車代步，卻因道路駕駛經驗不足，成為高危險駕駛族群。台北市長柯文哲昨主持交通會報，更指出每年開學後的九月至十一月為年輕機車族車禍死傷高峰期，一年傷亡逾九千人，要求交通局半個月內提出初步改善辦法。交通局昨未給出具體方向，僅表示會密集和教育部討論，未來兩週內提出。

要求交局2週內提改善辦法

北市交通警察大隊在會中報告指出，今年一至七月，北市交通肇事達一萬二四五三件，死亡四十三人、受傷一萬六三六九人，其中超過八成受傷者為機車駕駛，而十八歲至二十五歲的年輕機車族群，又占了三成七。年輕機車騎士肇事原因前三名，依序為未注意車前狀況、超速失控及駕駛失控、疏忽或操作不當，多與速度有關，且九月大專院校開學季，大一新生常因對路況不熟而違規駕駛，甚至危害其他用路人。

柯文哲說，年輕機車族一年傷亡逾九千人，且以開學後一個月內發生最多，距離開學季剩半個月，希望交通局可以做的就先做，並邀請各大學共同討論，因為開學後學生騎士會增加很多，計畫不一定要一百分才推出，更別訂出明年才能執行的計畫，有八十分、六十分的就先交出來。

柯也質疑，文山區的機車死傷人數佔該區交通事故比例高達八成五，希望各警分局長思考，是路型設計問題？還是標誌設置不佳？交警大隊則回覆，因文山區大專院校多，已蒐集周邊交通事故錄影畫面，製成宣導案例，將在文山區各分局外牆播出，並請各校協助於開學典禮播放。

交通局表示，要降低年輕機車族群肇事率，還是得做教育宣導，但大專院校之管理屬教育部權責，他們雖然有些想法，但超出權責，將再和教育部及各大專院校討論，設法在兩週內提出計畫。

文化大學廣告系黃姓學生表示，雖然仰德大道有限速，但限速太低，確實常看車況還可以就超速。廖姓學生說，騎山路會小心，但有時看前面車太慢，就是會「心癢」去超車。