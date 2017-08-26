〈台北都會〉新店央北開發區 首波7筆土地標售

2017-08-26

〔記者何玉華／新北報導〕「新店中央新村北側附近地區區段徵收」（簡稱央北開發區）首波七筆土地標售，即日起上網公告，預計九月廿五日開標，由於近來市場行情保守，首批土地標售情形被外界視為指標，地政局也有試水溫之意；據了解，已有多家業者詢問，但最後投標情形值得觀察。

「新店中央新村北側附近地區區段徵收」原本是低密度利用的農業區，市府從民國一○二年起推動區段徵收，今年三月開發完成，總面積卅九．八公頃，規劃廿．八公頃住宅區及十九公頃的公共設施用地，包括預留國小用地、一○七○戶社會住宅區域及一處二．五六公頃的公園。

每坪底價119萬至132萬

地政局指出，此次標售七筆土地都是住宅區，佔全部待標售土地的廿二．八七％，建蔽率五十％、容積率二四○％，標售面積約從一○三坪到一一○○多坪不等，每坪標售底價從一一九萬到一三二萬元，由於近來市場行情保守，地政局也顯得謹慎，首波標案試水溫，希望全部土地標售後，至少能與開發成本平衡。

新店在地房仲業者認為，標售單價不低，且房市低迷，不會有當年新莊副都心的盛況，建商取得土地成本高，連帶影響後續推案房價，但因市場區隔，對中古屋市場影響有限。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨說，標售底價是參考實價登錄的行情，央北開發區現有捷運新店線小碧潭站及興建中的環狀線，但與北新路的核心發展帶有一段距離，若建商取得土地成本每坪超過一百萬元，將來推案預售每坪開價要突破六十至七十萬元，以小碧潭附近建案目前每坪最高約四十餘萬來說，擔心接受度不高。