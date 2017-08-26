〈北部〉宜蘭迎七夕情人節 南方澳今晚點燈

2017-08-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭情人節「情定南方澳，珍愛恆久遠」，訂今晚七點點燈，為三天系列活動拉開序幕，縣內五場次七夕情人節活動陸續登場。

「好戲連台！」今天起三天，南方澳、羅東中山公園、三星分洪堰、宜蘭河畔、國立傳統藝術中心的七夕情人節活動接力舉行，冬山河舊河道的愛之船，民眾在舊河道碼頭裝置藝術前拍照打卡，就可免費搭乘。

豆腐岬海灘市集 電影欣賞

今年宜蘭情人節活動在南方澳第三漁港續辦，南方澳跨港大橋十三條纜繩、一百四十公尺長的橋體架構，取其諧音寓意「一生一世」，從今天起到二十八日晚間，有樂團表演、歌手演唱、七夕情人市集。

活動主會場附近的豆腐岬海灘，將以「文創市集」風貌呈現，規劃露天星空電影院，邀請大家坐、躺在星夜海灘，欣賞膾炙人口的愛情故事電影，體驗與電影院截然不同的悠閒感受。

三天活動期間，南方澳跨港大橋下午五時到隔天凌晨一點封閉，縣府鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，有免費公車往返蘇澳火車站、蘇澳新站與活動會場接駁，活動官網：http://www.2017yilanlove.com。

羅東鎮長帶領走鵲橋 三星情侶擁吻

羅東七夕情人夜今晚七點在羅東中山公園開場，有燈光音樂秀、歌手獻唱、愛火傳遞，羅東鎮長林姿妙將啟動幸福鐘，帶領大家走鵲橋；三星分洪堰鵲橋已點燈，在黑夜中閃閃發亮，宛如天上銀河，二十八日晚上七點七分，將安排百對情侶上鵲橋擁吻，鄉公所準備一千五百份蔥油餅及咖啡給大家享用。

碼頭旁拍照打卡 冬山愛之船免費搭

冬山鄉公所今天起連三天推出「愛之船」，遊客在碼頭旁的心型裝置藝術拍照打卡，手機畫面出示給工作人員檢視，照片裡的人物都可免費上船，航行時間上午八點半到下午五點半，鄉長謝燦輝歡迎大家到冬山歡度不一樣的情人節。