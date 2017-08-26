〈北部〉台灣最速男數理強 堪稱「學霸體育生」

2017-08-26

楊俊瀚百米奪金 花體師生振奮

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「台灣最速男」楊俊瀚用速度讓世界看見台灣，前日跑出十秒二二成績拿下世大運男子一百公尺金牌，老家花蓮縣玉里鎮昨早放鞭炮大肆慶祝；花蓮縣體育高中師長也秀出楊俊瀚高中三年成績單，誇他「推理能力強」，術科第一名、學科第二名，堪稱「學霸級體育生！」

楊俊瀚高中三年學、術科成績優秀，昨早花蓮體中校長古基煌、導師黃裕雄、學務主任張馨如及全校學弟妹，均為他奪下「世大運第一快」成績振臂歡呼，還秀出楊俊瀚高中三年成績與學習照片，誇讚他出征賽事不僅屢屢「披金掛銀」，數理及英文表現始終保持全校前三名，令人刮目相看。

楊俊瀚高中學號「一○一○○一」，更被同學 稱為田徑界「天字第一號」，個性活潑開朗又善解人意的他，每次拍照總低調選擇站在後方。學術科表現上，自我要求很高，入學後第一學期，校方就給他「技藝超群、勤勉不懈、名列前茅」的評語。

畢業總成績87分 獲頒議長獎

三年高中生涯，楊俊瀚除了體育競賽表現突出外，更喜歡鑽研數學題目，畢業時數學科還拿到八十二分高分，被評為「技冠全球、屢破紀錄、推理能力強」，最後畢業學業總成績八十七分，獲頒「議長獎」，運動技藝則是第一名。

古基煌說，俊瀚學習期間相當認真，自我要求高，也相當自律，過去三年都是田徑賽事的常勝軍，賽後也懂得自我調整，靠他自己的努力獲得世大運金牌，全校師生引以為傲，也可作為體中學弟妹的學習典範。

黃裕雄則說，俊瀚不僅術科表現優異，頭腦也相當聰明，熱愛研究數理題目，並不吝嗇與同學分享，更喜歡沉靜思考，與一般體育生不同，是名愛用「腦筋」的運動員，鳴槍前，常在腦中模擬試跑，不斷調整配速及身體狀態，試著在競爭激烈的賽事中脫穎而出。