〈北部〉冰品抽驗 苗縣10件違規

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕夏季連日高溫，不少民眾喜歡購買冰品消暑、清涼一下。苗栗縣衛生局公布六、七月冰品檢驗結果，總共抽驗六十一件，其中不合格十件，不合格原因都是大腸桿菌超量，正進行複驗。
苗栗縣衛生局食品衛生科表示，由於天氣炎熱，冰品業者紛紛推出各式冰品、飲料希望獲得消費者青睞，苗栗縣政府主要針對縣內販售冰品飲料之青草茶店、便利超商、飲料連鎖店等進行抽驗。
對於目前抽驗不合格業者，苗栗縣衛生局將依法限期改善並擇期複驗，若屆時仍未改善複檢不符衛生標準，將依食品衛生管理法裁罰。
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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕夏季連日高溫，不少民眾喜歡購買冰品消暑、清涼一下。苗栗縣衛生局公布六、七月冰品檢驗結果，總共抽驗六十一件，其中不合格十件，不合格原因都是大腸桿菌超量，正進行複驗。
苗栗縣衛生局食品衛生科表示，由於天氣炎熱，冰品業者紛紛推出各式冰品、飲料希望獲得消費者青睞，苗栗縣政府主要針對縣內販售冰品飲料之青草茶店、便利超商、飲料連鎖店等進行抽驗。
對於目前抽驗不合格業者，苗栗縣衛生局將依法限期改善並擇期複驗，若屆時仍未改善複檢不符衛生標準，將依食品衛生管理法裁罰。
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