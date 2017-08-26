〈北部〉日本色彩通霄神社防破壞 將增設監視器

2017-08-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮虎頭山通霄神社為苗栗縣政府登錄的歷史建築，由於主祭天照大神與北白川宮能久親王，具備強烈日本文化色彩，苗栗縣通霄警方接獲情資，指通霄神社恐遭破壞，通霄鎮公所最近通過追加減預算，將增設監視器。

通霄鎮代理鎮長潘志明表示，之前警方通知鎮公所，通霄神社可能成為被破壞目標，由於通霄神社周遭目前並無監視器，鎮公所趕緊將增設監視器列入追加減預算。

另外，苗栗縣警察局通霄分局也強調，接獲情資後就加派人手前往神社周遭巡邏，提高見警率。至於通霄神社入口步道附近，目前也有監視器，發揮監視效果。

通霄神社在日本統治時期結束後，曾經一度改為「通霄忠烈祠」，維持祭祀的空間機能。而在威權統治時期，神社相關設備一度被破壞，連附屬建築包括神官宿舍、社務所、石燈籠、手洗舍曾先後被破壞，或被拆除。

九十一年間，苗栗縣政府考量通霄神社與台灣、通霄近代歷史文化的關係，以及建築特點，將通霄神社登錄為歷史建築，並爭取到行政院文建會（文化部前身）補助一千七百餘萬修護神社，於九十四年完工。

由於通霄神社對地方的歷史意義，加上虎頭山可以俯瞰周遭景色，成為地方重要景點，通霄鎮公所結合傳統七夕節慶，於今天舉辦神社七夕祭。