〈北部〉義民祭創意挑擔 9/9開幕15隊將踩街

2017-08-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕每年農曆七月廿日為全國義民節，新竹縣依例將在前一天，即國曆九月九日舉辦全國義民祭開幕式，今年創意挑擔秀將有十五隊踩街演出，還有施放水燈、勇士路跑及客家義民之夜晚會等活動。

新竹縣長邱鏡淳說，新埔褒忠亭義民廟十五大聯庄輪值，今年的祭典重新輪回十五大庄之首，由竹北六家祭典區負責主辦，意義格外不同。

六家庄的重要代表人物、前台灣省主席林光華，也是前義民廟董事長，雖然日前不慎摔傷，昨天仍負傷出席縣府的宣傳活動。

邱鏡淳說，這場原屬於客家族群的祭典，經多年的傳承、推廣，已成跨族群的焦點。今年一名非客籍、也非新竹縣籍的空姐陳怡婷，將應邀在九日到場感受義民祭典，還將在開幕式前，從竹北六家當年義民軍首領林先坤所屬的林家祠出發，一路跑向新埔義民廟參加挑擔，象徵義民精神不限族群代代相傳。

邱鏡淳說，空姐的工作看過很多不同族群、國家的人文特色。有她的參與，代表客家義民祭慎終追遠的精神，結合路跑，把義民軍的勇氣拿來現代社會做全新的發揮，已經受到認同。

新竹縣文化局長張宜真說，創意挑擔秀將有十五隊踩街演出，包括客家武術、傳統客家獅、客家八音、義民大旗等。九日早上十點的開幕式還有做水燈、彩繪神豬、客家諺語等與義民有關的闖關活動。開幕式結束後，提供限量一千份的義民爺保運平安符，讓民眾排隊領取。

下午三點半放水燈，五點有三千人的勇士路跑，晚上七點則有「客家義民之夜」晚會， 邀集客籍藝人、創作者演出，並請到了動力火車壓軸「現」唱。