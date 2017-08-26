〈北部〉國軍桃園總醫院 籌建軍陣醫療大樓

2017-08-26

〔記者李容萍／龍潭報導〕位於龍潭區、由國防部軍醫局所管理的軍醫院─國軍桃園總醫院，一八九七年設立，過去名為陸軍總醫院、八○四醫院，院方規劃最快五年內完成「軍陣醫療大樓」，以強化急重症、核子醫學、放射腫瘤等醫療服務並提升先進的醫療設備，以期擴大服務南桃園地區及北新竹的民眾。

市長鄭文燦昨天偕市府衛生局局長蔡紫君、社會局副局長劉思遠、龍潭區長鄧昱綵視察國軍桃園總醫院，由院長蔡建松說明所規劃的發展計畫，其中，配合「長照2.0」的推行，衛福部鼓勵醫院設置長照中心，國軍桃園總醫院評估設置日照中心，擔任龍潭區社區整體照護服務Ａ據點（長照旗艦店），建立龍潭地區在地化的長照服務輸送體系，以整合及連接Ｂ級與Ｃ級長照服務的資源，提升在地長照服務量能。

會中，鄭文燦責成衛生局協助將相關計畫送衛福部，等設置計畫通過後市府也將給予建照及使照申請等行政協助和支持。

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院是市府的好夥伴，不僅參與「醫療小管家」計畫，同時在市府補助下，提供南桃園地區最好的醫療照顧，像是廿四小時兒科急診服務、急重症照護等，針對院方計畫投入更多資源，規劃日間照護中心、長照旗艦店以及籌建「軍陣醫療大樓」，市府樂觀其成，並將全力協助院方的建設與投資計畫。