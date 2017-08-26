〈北部〉新學期助學金 花蓮家扶還缺百萬

2017-08-26

〔記者王錦義、張議晨／綜合報導〕沒多久就要開學了，宜蘭、花蓮許多弱勢家庭的孩子都靠社福機構的助學金來完成學業，台灣世界展望會在宜蘭資助弱勢家庭學子近一千六百人，在花蓮也幫助逾四千人；宜蘭家扶中心今年有一千三百餘人受資助、花蓮家扶中心有近三千人受資助，新學期需五百萬元助學金，目前花蓮家扶還短缺一百多萬元。

展望會資助宜蘭弱勢生 增至1600人

宜蘭縣高中、國中小學已開學，縣內弱勢學生須依靠社福機構助學金完成學業，世界展望會今年資助一千五百九十四人，扶助金額逾一千兩百萬元；宜蘭家扶也幫助一千三百餘名資助童。

展望會在宜蘭縣資助對象，過去每學期約一千三百人，現已增至近一千六百人，受助童有七十％是原住民經濟弱勢家庭，有些扶助個案長大後會反過來幫助他人。

宜蘭展望會社工員「郭郭」，出身單親家庭，家中四個兄弟姊妹，靠母親打零工維持家計，她接受扶助順利大學畢業，今年四月回到展望會任職，關懷一百五十個與她一樣的清寒學子。

宜蘭家扶今年有一千三百餘孩童接受資助，同樣也面臨資助案例增加問題。中心表示，將竭盡所能協助弱勢學生安心上學。

花蓮部份，展望會東區辦事處主任蕭文榮說，展望會每年在新學期開始前，針對貧困家庭的孩子發放助學金，幫孩子們安心就學，新學期預計發放助學金給花蓮地區約四千五百多名學子，需求超過三千二百多萬元，希望花蓮響應捐款支持「助學行動」或「國內兒童資助計畫」，透過長期一對一的資助關係，和展望會一起陪伴弱小的生命翻轉貧窮、進入豐盛，讓受助家庭與兒童有機會邁向自立的道路。

磯崎青年受助自立 返部落助族人

東區辦事處指出，像花蓮來自磯崎村部落的青年馬中原 （小馬），過去家中五個兄弟姊妹都是展望會資助童，透過助學金的發放，讓小馬順利完成學業，長大後選擇軍職改善家中經濟，退伍後返回部落，不僅從展望會受助家庭邁向自立，如今更栽種有機綠竹筍，成為磯崎村高山部落微經濟的創始者，進而幫助部落族人改善經濟。

花蓮家扶中心指出，轄區內共有一千五百七十八戶家庭，近三千名學生，新學期需五百萬元助學金，大環境景氣不佳，各社福機構捐款數字普遍下滑，目前助學金還缺一百多萬；機構中約有六成受資助的高中、大專學生，必須打工兼差，才有辦法減緩就學、生活壓力。