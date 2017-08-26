〈北部〉憂童玩公園商機 議員提「促參」開發

2017-08-26

落腳員山戰車營 108年底試營運

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭童玩公園預定地敲定員山鄉戰車營閒置營區，縣府定位為童玩研究與創製中心，培育童玩人才，盼以雙園區概念與冬山河親水公園的主園區相互輝映。議長陳文昌認為，兩園區距離遠，童玩公園腹地小，難有商機，應以「促進民間參與公共建設」（簡稱促參）模式辦理招商；縣府則說，促參是可行方案，但仍待研議。

童玩節創辦迄今已二十二年，均以冬山河親水公園為活動場地，除了戲水、外國藝術團隊展演，童玩文化推廣也是重點，縣府提出「兒童夢土」構想，民國八十九年起籌辦童玩公園，幾經波折，選定員山鄉閒置戰車營作為園址。

預定地三．七七公頃，打算設置童玩展示館、童玩專題館、匠師駐展區、童玩之父黃恆男紀念館、童玩工坊與學藝住宿區，至於營區舊軍舍，縣府將原樣貌保留與修復；童玩公園最終目標是結合周邊公有地，建立一座約十四公頃大的「童玩村」，前期童玩公園預計一○八年底完工試營運。

縣府規劃方案 遭疑難連結童玩節

宜蘭縣議會昨舉行「員山童玩公園之進度及辦理情形專案報告」，許多議員對縣府方案持質疑態度。陳文昌說，童玩公園腹地小，停車空間與遊憩空間不足，距離冬山河親水公園又遠，要與童玩節連結很困難，想要營造商機談何容易，最好改採BOT、OT等促參方式開發。

員山籍縣議員陳俊宇則說，閒置戰車營位在黃金地段，如果做出來的童玩公園不像樣，會貽笑大方，請縣府好好規劃，一定要能吸引人潮、帶動商機；另名鄉籍議員黃浴沂說，童玩公園腹地太小，軍營得拆除，改建高樓增加可利用空間。

認同委外 文化局長：細節再討論

宜蘭縣文化局長李志勇認同促參模式開發童玩公園，他指園區特展區、展覽區、工作坊，由文化局規劃處理，餐飲、商品紀念品區、藝術家進駐及住宿，則以促參方式委外，除了保留童玩公園特色，也要帶動商機，至於招商細節與方案必須再討論。