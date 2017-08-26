〈北部〉鐵道自行車「異」見多 苗縣：不會躁進

2017-08-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉獲得國際慢城認證，苗栗縣政府更規劃於舊山線鐵路設置Rail Bike（鐵道自行車），希望成為苗栗縣觀光亮點，預計明年試營運。不過，卻引發外界質疑鐵道自行車會影響現有鐵道規格，更擔心工程會破壞相關鐵軌、鋼橋，將無法復駛。苗栗縣政府文化觀光局反駁，從未放棄舊山線蒸汽火車復駛，希望外界不要多批評。

苗栗縣政府打造Rail Bike，引起外界質疑，有民眾認為舊山線鐵路現況良好，更以日本曾利用機場使用的航空牽引車打造的車頭為例，建議可朝發展觀光列車規畫，Rail Bike在路線較陡的舊山線反而有安全疑慮。

外界也質疑，擔心舊山線坡度大，在此打造Rail bike恐怕毀棄舊山線鐵道地景與脈絡，並讓舊山線復駛計畫成為泡影。

文化觀光局長林彥甫表示，Rail Bike不會固定在軌道上，且Rail Bike重量相較火車輕了許多，不致於造成軌道損壞。文觀局期待明年能夠試營運及正式營運。

林彥甫強調，舊山線鐵路有其特殊歷史文化及地貌背景，文觀局謹慎以對不會躁進，目前正在研議第一期工程的售票、服務站點、安全及照明設備，希望能夠有五十輛Rail Bike投入營運，不過相關計畫仍須經過嚴格的環境與文資審查，才能送交交通部，苗縣府也不敢斷言確定時程。

文觀局強調，舊山線跨域亮點計畫獲中央補助兩億兩千萬元經費，工程將修復舊山線軌道、營造勝興及魚藤坪場站周邊設施，同時保護原來設施「不減少原有一根道釘一支木枕」。

文觀局指出，苗縣府與台中市政府都重視舊山線的文化價值，已確認將「台鐵舊山線—大安溪鐵橋」指定為縣級（市級）古蹟，正在辦理公告程序。苗縣府考量目前台鐵尚未接通后里斷軌段及修復加固大安溪鐵橋橋墩基礎工程，舊山線無法通行列車，才會規劃Rail Bike。

文觀局強調，曾在八十九年至九十一年自籌款項，向台鐵局租賃火車、機組人員以及委託售票方式六度辦理舊山線火車復駛，每次約虧損一百至四百萬元，對鐵道文化動態保存方式苗栗縣政府已做過三年的努力。