〈北部〉國一女續打HPV疫苗 竹市擬追加預算

2017-08-26

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市自民國九十九年率先對國一女學生免費施打ＨＰＶ（人類乳突病毒）疫苗防癌，今年卻因故喊卡。市議員顏政德認為已影響約二千四百名女學生權益，昨天在議會臨時會提案，要求市府追加預算或動用第二預備金續辦，獲多名議員連署支持並經議會審議通過。

配合中央政策 將造成停打

市府衛生局代理局長楊清媚回應說，中央（國民健康署）只有發訊息通知縣市政府要編列ＨＰＶ疫苗預算，但沒有正式公文，衛生局配合中央政策，因此市府今年未再編列一千兩百萬元預算，但中央後來行文，指正式日期還要等立法院審議，要延到明年才施行，目前衛生局會研議朝追加預算方式處理。

顏政德、林耕仁、李國璋、張祖琰等議員昨天相繼發言指出，這是很好的政策，應該延續，很多縣市也一起跟進，但市府竟於一○六年度將此預算刪除未編，對國一女學生非常不公平。

顏政德說，市長林智堅一○四年曾在曙光女中召開記者會，宣示守護國中女生的健康，當時他也在現場，今年度市府卻將這筆預算刪除，未編列送市議會審查，已實施六年且受到民眾肯定的政策卻中斷，因此提案建請市府追加預算或以第二預備金支應，落實守護國中女生健康的承諾。

議員提案 臨時會照案通過

這項提案獲得副議長許修睿、議員鍾淑英、陳清全、羅文熾、林耕仁、賀玉燕與陳治雄等人連署支持，經議會審議，議長謝文進最後宣讀照案通過。

楊清媚說，ＨＰＶ疫苗可以預防子宮頸癌、陰道癌及肛門癌，接種適應年齡為九至二十六歲，但以青少女時期、無性經驗者及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果比較好。

楊清媚表示，ＨＰＶ疫苗必須打三劑，三劑打完，市面上要價近一萬元，目前包含新北，桃園，新竹縣、市與嘉義縣、市，金門，台中等八個縣市自行補助經費接種。

根據國健署資料，此疫苗約有五至十年的保護力，但楊清媚提醒，女性只要有性行為就有感染人類乳突病毒風險，即使接種疫苗，仍要定期接受子宮頸抹片檢查。