〈北部〉許厝港濕地保育計畫公展 9.20辦說明會

2017-08-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部營建署於二○一五年二月公告「許厝港重要濕地」，但細部作業仍未完成，桃園市政府歷經兩年多努力完成「保育利用計畫」，確定分區使用範圍，報內政部審查通過後，將從廿八日至九月廿六日辦理公開展覽（公展），九月廿日辦理說明會，會後將彙整相關意見報內政部審查通過，許厝港重要濕地保育計畫將正式啟動。

市府農業局林務科長劉秀卿說，二○一五年公告只是確定國家濕地範圍，細部計畫完成後才能進入公展程序；九月廿日上午十時說明會將在大園區內海社區活動中心舉行，屆時農業局會彙整民眾意見，報內政部重要濕地審議小組審議。

另，公民或團體有意見者，可於公展期間以書面載明姓名或名稱及地址，向內政部營建署城鄉發展分署提出，相關資料可至「國家重要濕地保育計畫」網站下載。

劉秀卿表示，重要濕地分為國際級、國家級、地方級三種，「許厝港重要濕地」屬於國家級，占地九六一公頃、縱長達十．五公里，範圍包含海岸防風林，東北至埔心溪出海口，西北區域至水深六公尺潮間帶為止，西至樹林子濱海野溪出海口，除紅樹林區，更有豐富鳥類資源；未來保育利用計畫將全區劃分為生態利用區、一般使用區、環境教育區，保育利用計畫包含「五年檢討生態監測調查」、「生態復育」、「周邊環境使用」等。

國際鳥盟 評為重要野鳥棲地

「許厝港重要濕地」也被國際鳥盟（BirdLife International）評為重要野鳥棲地，每年十月至隔年五月，包含彩鷸、黑腹濱鷸、青足鷸、磯鷸、小辮鴴、綠繡眼、大卷尾、紅冠水雞、夜鷺、小白鷺、大白鷺、黃頭鷺、蒼鷺、埃及聖䴉、白鶺鴒、小鸊鷉、東方環頸鴴、高蹺鴴等都會在此棲息；「許厝港重要濕地」擁有潮間帶、防風林、魚塭、水田，是候鳥大規模南遷的中途休息站，現有鳥種近兩百種，約占全台五六○種的三分之一。

「許厝港重要濕地」也是認識潮間帶生態的最佳自然教室，台灣蘆竹、朴樹、馬鞍藤、羊蹄等上百種植物，與澤蛙、黑眶蟾蜍等兩棲類，以及台灣特有種生物，皆可在此發現。