〈中部〉老新人穿婚紗 傳遞不老愛情

2017-08-26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕三對結婚超過五十五年、且年齡已超過八十歲的銀髮夫妻，廿五日在舊市長官邸的「不老夢想一二五號」第一次穿上西洋風的婚紗走紅毯，三對「老新人」對於自己能穿上西洋婚紗都很開心，也傳遞著不老的愛情。

在七夕情人節前夕，弘道昨天在舊市長官邸的「不老夢想一二五號」舉辦「時光正好 愛情不老」公益攝影展，集結十六對總年齡二七六七歲，平均八十六歲老夫老妻的公益攝影展。

弘道昨天邀請三對都超過八十歲的銀髮夫妻穿上復古禮服走紅毯，其中年紀最長的九十六歲鄒超宏與八十三歲劉競雄，老爺爺坐著輪椅，牽著穿上經典復古風婚紗的太太，一起走上紅地毯。

兩人在民國三十七年結婚，沒想到第二年國民政府撤退到台灣，兩人跟著政府到台灣，至今已快七十年，並在台灣生下六男一女。要如何維繫長達七十年的感情？老奶奶說，老爺爺是軍人，兩人聚少離多，沒有時間吵架，即使有意見，也會讓他。

另一對銀髮老夫妻是九十四歲鮑奎與九十二歲的鮑朱佩瑛，結婚超過七十年，兩人來台之後，因物資缺乏，為了生活，本身就是音樂人的爺爺就到美軍俱樂部表演，老奶奶當美國家庭的管家，當時兩人都想要努力賺錢過日子，幾乎不常見面，也無法生兒育女，直到兩人覺得經濟基礎夠了，卻已無生育能力，便認養一個女兒。老奶奶表示，兩人聚少離多，若意見不合而爭吵，就根本不理他。

還有八十三歲的郭君隆與八十一歲的郭姚秀媛，雙雙因幼時發燒無法及時就醫而導致聽障，兩人被家人送到台南盲啞學校就讀，並學習生活技能，爺爺成為理髮師、奶奶當摺衣工來維生。

兩人相愛想要結婚，但遭雙方父母反對，爺爺便帶著奶奶坐上火車私奔到台北公證結婚，並且扛起養家重任，在沒有家人支援下，辛苦養育五個孩子長大。兩人雖「無言的相處」，但爺爺一個眼神、奶奶就懂，兩人手語一來一往之中，雖然安靜卻很甜蜜。