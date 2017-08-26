〈中部〉環評期限到年底 風電開發再添風險

2017-08-26

若未過關 開發商恐全撤案

〔記者張聰秋／彰化報導〕風電路途多舛！繼海上商用航道劃設影響離岸風場開發後，另一個攸關成敗的風險因子正是環境影響評估，萬一在年底期限一到，環評審查還是未能過關，現有三家開發商的開發計畫都將因此而「卡關」，最慘下場是無疾而終撤案。

彰化外海目前廿一個潛力場址有九個，由三家開發商進行開發，分別是加拿大北方電力公司（NPI）和新加坡玉山能源共同投資開發的海龍計畫，還有本土的上緯公司，以及外商丹能公司。

前述三家都陸續跟彰化縣政府簽訂合作備忘錄，海龍計畫擬開發十八號和十九號潛力場址預估投資金額一五七○億元新台幣，開發電力約一GW；上緯公司擬開發十一號、十六號、十七號場址，預估投資金額二一○○億元新台幣，開發電力約一．五GW；丹能公司投資金額未明講，擬開發十二號、十三號、十四號、十五號場址，開發電力約二GW，若以一支發電量五到六ＭＷ的風機，每支造價約六到八億元，三家開發商擬架設風機座共約八○○支到一○○○支，開發電力約四．五GW，超過經濟部能源局規劃離岸風場的「風力發電四年推動計畫」，擬在二○二五年訂定推廣目標裝置容量三GW。

擬開發的九個潛力場址，地點都位處航道之外，雖然，環保團體曾表明，有條件支持航道外開發。今年六月卅日，環保署審查三家業者送件的環境影響評估說明書，環評委員在小組會議討論後，要求三家開發全部補件再審。

縣府產業發展科長陳駿瑜表示，目前投資商選定潛力場址並做環評送環保署審查，小組審查後送大會審議，通過即可架設風機，建置風力發電系統併網時程約四年，今年若能完成環評，二○二一年應該就能讓風機運轉發電，如果環評未在今年年底前通過，能源局收回開發權改由中央整體執行區塊開發，流程重頭來，不確定性的變數更大。