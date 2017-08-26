〈中部〉雙十吊橋之美 草屯擬闢廣場吸客

2017-08-26

爭取到190萬經費建設

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮雙十吊橋是全台最長的吊橋，也被民眾戲稱是「天空之橋的始祖」，興建啟用四十九年，造型優美結構堅固，草屯鎮公所請立委蔡培慧爭取到一九○萬元，將施設兼具停車、辦活動和販售農特產品功能的廣場和照明設施，希望用天然風光吸引遊客上門。

草屯鎮雙十吊橋橫跨在烏溪上方，後方有九九峰，紅色的索繩、白色的橋座，當初仿美國的金門大橋設計，全長三百六十公尺，是全台最長的吊橋，即使近年來多個縣市興建名為「天空吊橋」的新吊橋，例南投縣竹山天梯一三六公尺長，南投市猴探井天空之橋二○四公尺、嘉義太平雲梯二八一公尺，它依然是最長的吊橋。

雙十吊橋因為是連接草屯鎮平林里十股聚落到雙冬里，因此取名為「雙十吊橋」。從民國五十七年五月落成啟用至今，已有四十九年多的歷史，囿於當年的工法和材料，繩索使用的是鐵線，由已逝的「台灣吊橋大王」林枝木帶領工人和當地居民興建完成。

這座吊橋是民國六、七○年代中部旅遊踏青的熱門景點，國道六號開通，往來中潭公路的遊客銳減，但前幾年導遊仍會帶中國遊客團來走一趟全台最長的吊橋。

實勘場地後設計發包

草屯鎮公所希望再創雙十吊橋的榮景，請立委蔡培慧協助向中央申請補助，獲得補助一九○萬元，將在國六高架橋下設置一座兼具停車、辦活動和販售平林、雙冬農特產品功能的廣場。昨日鎮長洪國浩和蔡培慧服務處秘書李建和等人實地會勘，接下來將由公所進行設計後發包動工。

雙十吊橋打進溪床的鐵線繩索地鉚，因潮濕而有腐朽之虞，鎮公所將再爭取加裝鋼索的經費鐵線，希望在吸引遊客之外，也能讓吊橋更為安全堅固。