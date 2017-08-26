〈中部〉永光日式宿舍 雲林第4座故事屋

2017-08-26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕避免歷史建築、古蹟修復後成為蚊子館，雲林縣府文化處推動故事運動，把偏遠地區已修復完成古建物做為故事屋，透過說聽故事方式活化古蹟，並做為學生閱讀空間，推廣及培養學童閱讀習慣。

古坑永光派出所旁舊日式建築宿舍已登錄為歷史建築，整修工程已完工好幾個月卻未見使用，地方民眾憂心成為「蚊子館」。

預計年底召募營運團隊

縣府文化處文化資產科長曾惠君表示，永光派出所舊宿舍整修工程已完成驗收，派出所右側建築將做為社區巡守隊辦公廳舍，派出所後方的主建築未來將做為雲林第四座故事屋，年底向中央經取經費補助後即可上網召募營運團隊進駐。

曾惠君指出，縣府近年來修繕多處歷史建築、古蹟，其中位在虎尾、斗六因市區交通方便較有商機，活化再利用沒問題，甚至可帶動地方觀光，斗六雲中街舊警察宿舍現在成為斗六文創聚落，吸引許多文創工作者進駐，另虎尾郡守宿舍、合同廳舍現則為雲林故事館、布袋戲館、誠品書店及星巴克咖啡。

活化歷史建築推廣閱讀

相較之下偏鄉的歷史建築活化困難度高，如何避免成為蚊子館，在修繕規劃時就會評估活化再利用方式，有鑑虎尾郡守官邸「雲林故事館」十年來經營相當成功，加上經營團隊雲林故事人協會除協助發掘許多雲林在地故事、培訓說故事志工，進而帶動地方閱讀風氣，文化處擴大推動「雲林故事運動」，後續又有二崙故事屋、土庫故事屋。

古坑永光故事屋將是縣內第四棟故事屋，第五所是仍在修復中的台西舊宿鄉長宿舍，故事屋除有圖書可供民眾閱讀，也會不定期舉辦說故事活動、課程，達到活化目的且能帶動地方閱讀風氣。