〈中部〉校園全面驗尿反毒? 市府 : 不合法

2017-08-26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市家長會長協會多位家長代表二十五日集結在市府前廣場抗議，指市府不應為了選舉放任校園毒品氾濫，更反對市府把篩檢毒品的責任推給家長，將驗不到真正吸毒者，要求應比照彰化縣政府，經過家長同意後，全面在校園篩檢國中、小及高中學生的尿液。

對於不進行全面驗尿是基於選舉考量的指控，市府駁斥，表示跟選舉無關，而是因為校園全面驗尿並不合法，市府基於人身自由及隱私權，且無證據，當然不可強迫任何人驗尿。市府並指這樣的指控斷章取義，也背離事實，而這種完全與事實相悖的行為，應予譴責。市府強調，雖無法全面校園驗尿，但仍積極透過校園春暉專案等合法方式協助學子遠離毒品。

市府將自今年九月開學起，提供毒品試劑給家長，為孩子驗毒，加上近日網傳一張市府內部討論群組截圖，指市府為選舉建議警察局不宜介入校園毒品問題，讓很多家長非常不滿，台中市家長會長協會昨天在多位市議員陪同下於市府前廣場抗議。

協會理事長洪資源表示，根據兒福聯盟二○一四年統計，台中市有四成的國中生有吸毒的經驗，透露三級毒品在台中市不僅容易得到，而且非常嚴重，市府應確實掃毒，拒絕毒品進入校園。

葉姓家長說，毒品篩檢應由公權力來做，家長做會嚴重破壞親子關係，而且也會驗不到毒；而彰化縣政府已全面在校園篩檢，台中市政府應比照辦理，只要家長同意，全面在校園進行國小、國中及高中學生的尿液篩檢。

此外，葉姓及劉姓家長都表示，希望市府能在校園加強宣導毒品防治、對教育人員要進行訓練，如辨識毒品，還要對於高危險的學生進行輔導。