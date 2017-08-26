〈中部〉仁愛翠巒部落遷村 永久屋地點「喬不攏」

2017-08-26

〔記者佟振國／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落，九二一災後面臨地層滑動威脅，遷村問題多年未決，縣府、中央已鎖定埔里鎮台糖土地為永久屋興建地點，提供居民安全避難處所，但居民希望在「離災不離村」、「離村不離鄉」原則下推動，華崗部落的天池退輔會平坦地，仍是居民的最愛。

仁愛鄉投八十九線力行產業道路不僅路況險惡，沿線部落也受地層滑動威脅，九二一災後已啟動並完成發祥村瑞岩部落遷村案，至於在民國八十五年已經遷村一次的翠巒部落，因兩側野溪邊溝沖刷及周邊水土保持不佳，影響居住安全，再度面臨遷村抉擇。

縣府日前會勘力行產業道路，居民也關切遷村作業進度，原民局長張子孝表示，翠巒部落遷村經內政部、原民會初步協調，由慈濟協助於埔里鎮覓地興建永久屋，去年已會勘埔里鎮籃城里的台糖用地，只要用地取得，即可進行規劃設計，不論政府、民間團體對遷村的共識都是永久屋一定要建在埔里。

但翠華村長高政光強調「離災不離村」、「離村不離鄉」是居民最大的希望，擔心搬到埔里後，部落就此荒廢，因為居民的文化、生計在此，以遷往同村的華崗部落天池平坦地最獲支持，但土地屬於退輔會，至今無法取得共識。

張子孝表示，現有部落只要兩側野溪經過整治，加強水土保持，在安全的前提下仍會留給居民，至於永久屋是提供安全避難場所，給居民世代居住，但是沒有產權，不能買賣。