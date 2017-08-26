〈中部〉問題蛋來自台南 雲林追出1020公斤

2017-08-26

〔記者林國賢／雲林報導〕毒雞蛋風暴禍及雲林，斗南鎮一家蛋行與台南市錦湖畜牧場生意往來廿多年，每天進貨約三十七箱，雲林縣衛生局封存一○二○公斤，不過，恐有部分雞蛋已被消費者吃下肚。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，縣府廿二、廿三日對縣內廿九家畜牧場雞蛋採樣送驗結果，全數未驗出芬普尼超標；另該蛋行進貨雞蛋，直接轉售北部二家下游蛋商，未流入雲林。

農委會前天公佈十場新增驗出芬普尼蛋雞場，雲林縣雖未有受污染蛋雞場，但斗南一家蛋行是台南錦湖畜牧場下游廠商，縣衛生局接獲通報緊急封存該蛋行雞蛋。

衛生局長吳昭軍表示，該蛋行每天叫貨約三十七箱（每箱十二公斤），隨即轉運給位於新北、桃園二家下游攤商，稽查人員也緊急追回八十五箱、總重一○二○公斤雞蛋，全數退回台南市上游畜牧場。

衛生局人員指出，封存的雞蛋是廿三至廿五日三天進貨雞蛋，廿三日進貨的雞蛋已出售廿六箱，廿四、廿五兩天進貨的雞蛋全部回收未外流。

被毒雞蛋波及的蛋行昨忙著清洗蛋籃，對上游供應商出包低調不願回應。

雲林農業處長林慧如表示，全縣蛋雞飼養量約六十幾萬隻，每日產蛋量約卅多萬顆，大多銷售於本縣傳統市場或自創品牌行銷，另轄內已有三家蛋雞場通過動物福利認證，生產動物福利蛋。副縣長丁彥哲表示，縣內生產蛋品全數檢驗合格，請民眾不必過度恐慌。