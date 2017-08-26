〈中部〉嘉縣食安大樓OT 10月招商年底簽約

2017-08-26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台塑集團捐贈嘉義縣政府二億五千萬元，在縣治特區興建「永在食安大樓」，主體建築工程下月完工，因欠缺設備儀器，嘉義縣長張花冠上月曾拋出由衛生福利部承接，做為國家級檢驗中心的想法，但並未被衛福部接受；縣府昨天舉辦民間自提OT案（政府投資興建完成，委由民間機構營運，營運期滿，營運權歸還政府）公聽會，確定採民間營運，預計十月公開徵求廠商，年底完成簽約。

縣府表示，縣長張花冠去年曾爭取行政院協助購置儀器設備，被以現有實驗室、檢驗單位與儀器設備足夠，南部不需國家級檢驗中心拒絕。

縣府農業處昨在創新學院舉辦公聽會，農業處長林良懋說，過去曾向衛福部爭取人力與經費或直接由食藥署管理，但被拒絕，食安大樓OT案已完成政策公告程序，由廠商提出規劃構想書，目前正進行公聽會及擬定招商文件。

林良懋表示，食安大樓營運方向為農產品源頭檢驗、農產推廣及食安教育，一、二樓可做快篩檢驗、教育推廣及農產行銷，三樓為研討及演講廳，四、五樓為檢驗室，九月可取得使用執照，明年中前完成裝修工程，簽約廠商營運期限最短六年，最長十二年。

參與公聽會的嘉縣議員詹琬蓁建議，承接營運的檢測單位應具公信力，檢驗認證要與國際接軌才有意義。嘉義大學水生生物科學系教授秦宗顯認為，近來許多食安問題發生在環境管理，不是只有檢驗食材，還需考量環境影響，建議皆應納入評估。嘉義大學生物事業管理學系教授盧永祥說，除檢驗工作，還需建立檢驗不合格後的追蹤輔導機制，何時公開檢驗結果都需有完整配套。

嘉義青年農民聯誼會副會長溫偉毅說，農產檢驗費用昂貴，建議嘉縣農民到食安大樓送檢不收費或享折扣以減輕負擔；對此，林良懋表示，將與營運廠商討論縣內農民優惠或爭取經費補貼。