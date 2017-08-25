〈南部〉移訓康寧大學 25名替代役男腸胃不適

2017-08-25

〔記者劉婉君、邱灝唐／台南報導〕內政部第一八○梯次四三六位教育服務替代役男，廿一日從成功嶺移訓至康寧大學，廿二日下午陸續傳出有役男因腸胃不適送醫，截至昨天已有廿五人，就醫後目前狀況穩定。由於腸胃炎的役男都是同寢室或同桌用餐，衛生局已採樣以釐清是否感染諾羅病毒或輪狀病毒導致，結果約一週後出爐。校方昨將身體不適的役男隔離，避免造成群聚感染，並啟動一連三天的消毒工作。

康寧大學主秘鈕大旻表示，受訓的替代役男包括管理幹部等共計四百八十多人，預計在校內進行為期兩週的訓練課程，廿二日下午一名役男因輕微腹瀉送醫後，陸續有役男腸胃不適就醫，醫師診斷均是腸胃炎，與食物中毒無關，衛生局前晚已前往對腹瀉役男糞便及兩天食物進行採樣，初步懷疑因諾羅或輪狀病毒引發腸胃炎，但役男均無嘔吐症狀，腹瀉原因及感染源仍待進一步確認，目前腸胃炎役男上課或寢室均隔離，教育部學務特教司副司長曹翠英昨天也到校關心。

鈕大旻指出，由於台南天氣較成功嶺熱，替代役男吃完油炸食物後灌冰水易導致腸胃不適，且役男為爭取好成績，情緒較緊張，也可能發生腸胃不適，因此已請團膳公司改供應較清淡的食物。

衛生局為了安全起見，昨日再到供膳場所稽核環境衛生，依《食品良好衛生規範準則》查核，已限期業者改善缺失，且採集八位患者的糞便進行檢驗，抽樣兩名廚工的檢體及食餘檢體進行釐清，同時指導替代役男落實手部清潔及加強環境消毒。