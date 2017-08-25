〈南部〉台灣好行鹽鄉濱海線 七夕招待情侶暢遊

2017-08-25

〔記者楊金城／北門報導〕七夕情人節要去哪裡玩？情侶搭乘郵輪式公車「台灣好行」鹽鄉濱海線，保證感情加溫、幸福滿分。

28日起7天 每天7對情侶免費玩

雲嘉南濱海國家風景區管理處推出鹽鄉線七夕情侶甜蜜行，在八月廿八日到九月三日每天免費招待七對情侶搭乘台灣好行鹽鄉線暢遊雙教堂（嘉義布袋高跟鞋教堂、台南北門水晶教堂）等浪漫景點，並贈送雙教堂幸福鹽袋，昨天起只要遊客上網到「雲嘉南，好好玩」FB粉絲專頁報名，任選日期、班次，每天只限七對，額滿為止。

可串聯高跟鞋、水晶教堂

全台唯一，串聯高跟鞋教堂、水晶教堂，採郵輪式公車經營的「台灣好行」鹽鄉濱海線，一天只有上午九點、十一點半兩班次，上車地點在嘉義市先期交通轉運中心，沿途景點有東石漁人碼頭、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界、北門婚紗美地等知名景點，第二班次使用低地板無障礙公車，另有二位無障礙輪椅席可預約。

郵輪式公車「台灣好行」鹽鄉濱海線採一日交通票券二百五十元，不接受電子票券刷卡，採原車去回。

雲管處處長徐振能昨天變裝成「愛神邱比特」，與北門區長曾榮嘉、北門里里長洪光敏、北門商圈理事長洪有志等人一同開啟象徵裝滿浪漫幸福的「幸福寶藏箱」，端出「愛情結晶水晶鹽」、「雙教堂幸福鹽袋」為鹽鄉線七夕情侶甜蜜行宣傳造勢。

徐振能說，「台灣好行」鹽鄉濱海線經過的景點都非常適合情侶拍攝浪漫的照片，留下美好紀念，更是拍攝婚紗照的景點，情侶想在七夕浪漫共遊，七夕情侶甜蜜行絕對是最佳選擇。

「台灣好行」鹽鄉濱海線今年並首度透過年代售票系統，整合7-11、全家、萊爾富及ＯＫ等四大超商門市販售，購票就可獲得抽獎券一張，獎品有五十吋液晶螢幕、蘋果iPad、香港來回機票等，十一月卅日將抽獎。