〈南部〉國道三號遇斷層 將拆田寮高架橋

2017-08-25

〔記者鄭瑋奇／高雄報導〕位處旗山活動斷層與龍船斷層間的國道三號田寮三高架橋及中寮隧道，因位處複雜地質構造及受活動斷層影響不斷位移。為徹底解決該問題，交通部高公局將拆除橋樑及部分隧道，換成柔性結構的路堤、路塹；現正進行前期準備作業，預計明年清明連假後，因施工需求南北雙向僅各留一線道限速通行。

高公局長趙興華表示，工程在選擇路線時，通常遇到斷層是免不了，台灣國道全線有四十八座橋樑有碰到斷層；但該路段五百公尺內就碰上兩個斷層，且造成橋樑與隧道互相受影響，可說是世界僅有。

該路段民國八十九年完工至今，隧道內路面擠壓隆起一三○公分、高架橋端伸縮縫擠壓九十公分，前後進行超過廿次改善工程，已投入一．七億元仍無法解決問題。

高公局短期已進行中寮隧道洞口結構抬升解決隧道內淨空不足，隧道頂端架設鋼線防護網避免碎石掉落；田寮高架橋敲除並重建背牆，加大伸縮縫間距，多次盤式支承墊抽換等。

未來將隧道結構物拆除一七五公尺，並將開挖隧道上方約五十萬立方公尺的土方，填到中寮三號橋下方，預計填高廿五公尺做為路堤，將橋樑拆除，未來車輛就會直接行駛於路堤上。

工程已在今年三月開工，預計一○八年二月廿七日完工，第二階段橋樑隧道拆除時，國道僅剩雙向各一線道通行，高公局將於施工期間規劃替代道路。