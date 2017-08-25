〈南部〉十大甜蜜景點 七夕限定優惠

2017-08-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接七夕情人節來臨，高雄市觀光局推出十大甜蜜蜜感情加溫景點，邀請戀人來高雄你儂我儂，過個甜而不膩的情人節。

高雄市觀光局長曾姿雯說，下週一（八月二十八日）就是七夕情人節，高雄有不少適合談情說愛的好地方，喜歡走文青風的情侶，可以搭船遊愛河、到壽山觀景台看夜景、到旗津沙灘吧吹海風，或逛逛駁二藝術特區；喜歡戶外的可以到蓮池潭玩水、到荖濃溪泛舟，或騎鐵馬逛旗山、美濃。

觀光局今年特別推出高雄十大甜蜜蜜感情加溫景點，歡迎全台情侶來趟浪漫高雄輕旅行。

這十大甜蜜景點包括：生動活潑貓咪彩繪及繽紛雨傘的甲仙貓巷、討海人用在地素材發揮創意的永安新港鑽石沙灘、紅磚古樸建築結合彩繪的永安鹽田彩繪村、壽山生態秘境一簾幽夢、左營山水一色龜山與春秋閣、旗津南洋風沙灘吧、壽山動物園、「集盒．KUBIC」彩虹貨櫃聚落、3D彩繪彌陀漁港、橋頭糖廠藝術村。

曾姿雯強調，每個甜蜜景點各有特色，絕對能讓感情加溫，戀人們晚上還可到夜市吃美食、高空酒吧賞夜景，度過難忘的七夕情人節。

配合七夕情人節，高雄許多景點及店家都提供優惠，八月二十八日至九月三日，只要情侶秀出任何十大景點甜蜜合照，即可享壽山動物園門票五折、搭乘貢多拉船八折優惠、住宿文賓飯店送二張好玩卡、空軍航空教育展示館門票買一送一、福華飯店消費打卡送神秘小禮物。

另包括波波莉可洋果子、先生SENSEI千層、小螞蟻手作烘焙坊、綿菓子工坊、EZ chocolate手工巧克力等「高雄甜MEET一夏」活動甜點店家，也加碼推出七夕情人限量商品及專屬優惠。

壽山動物園也將於二十七日上午舉辦「相擁到永猿」七夕活動，當天穿情侶裝（同圖案或同色系）就能免費入園。