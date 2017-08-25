〈南部〉4國小改制實驗小學 市長揭牌

2017-08-25

〔記者邱灝唐、劉婉君／台南報導〕台南推動公辦公營實驗學校進入第二年，一○六學年度將有四所國小改制為實驗小學，市長賴清德昨日到安平區西門國小主持聯合揭牌儀式，也強調為孩子「裝上飛向夢想的翅膀」。

今年度改制的學校為安平區西門國小、南區志開國小、關廟區文和國小及新營區南梓國小。賴清德強調，這不是為了數字好看或爭取虛名，而是能提升教學品質和多元創新的就學選擇，實驗學校的課程將實踐學校自主、學生為本、結合在地、多元創新及探索等概念，絕不是換個招牌而已。

四所學校各有其獨特的教學主軸，西門國小主打雙語文化、戶外教育及鄉土教育；志開國小善用在地教學資源發展食農教育、創課探索，提升全球競合力；文和國小結合高鐵特定區重大建設，發展多元智能、科普藝文混齡教學課程；南梓國小將與大專院校合作，推動美勞、音樂課結合英文教學。

鎖定3國中 預計107學年度轉型

為了讓學生畢業後可以順利銜接，教育局目前已在溪南及溪北地區鎖定三所國中，預計一○七學年度開始轉型，使實驗教育向上延伸至國中。對於外界擔憂國中轉型實驗學校後可能影響升學，教育局強調，系統化特色課程仍可兼顧升學科目。

教育局課程發展科長林義順表示，實驗國中的選擇，主要考量條件包括地理位置與國小銜接、學校意願、有發展特色，為了南北平衡，溪南、溪北都會有，課程解構依實驗學校規範，課綱至少要有兩科特色以上，可以兼顧升學科目的課業成績，至於明年將由哪三所國中率先轉型，目前還在談。