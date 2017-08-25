〈南部〉抽查50件商品 44%含反式脂肪

2017-08-25

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕食品中的反式脂肪過量，易引起心血管疾病，台灣消保會前往各大賣場，抽樣五十件商品，結果發現四十四％產品有反式脂肪含量，七件十四％標示不實。

台灣消保會︰另有7件標示不實

每天攝取少量約四至五公克的人工反式脂肪，就可能增加包括冠狀動脈心臟疾病、腦中風、高血壓、糖尿病、代謝症候群等風險，目前台灣規定每一百公克固體包裝食品，或每一百毫升液體包裝飲料，若反式脂肪量不超過○．三公克，可標示為○。

高市衛生局說，七件標示不實中有二件製造商在高市，將前往抽查，另五件製造商在其他縣市，將移送其他縣市衛生局續查辦。

衛生局預定十月起執行稽查，對於包裝食品標示不符規定者，依食品安全衛生管理法可處三萬元至三百萬元罰鍰；如涉標示不實，依法可處四萬元至四百萬元罰鍰。

台灣消保會近期前往各大賣場，抽樣五十種奶油抹醬、洋芋片、巧克力、奶精等產品，送交ＳＧＳ公司就商品內的反式脂肪含量進行檢驗，昨天公布結果。

食用過量 易引起心血管疾病

台灣消保會理事長楊月雲指出，這五十件產品的反式脂肪含量，只有一件標示為○．二公克，其餘都標示為○，但實際抽驗結果，有七件（十四％）的反式脂肪含量超過○．三公克標準，最高的是無鹽奶油，高達一．一四公克，不過其中有二件是在廿％誤差範圍內。

低於0.3公克可標0 建議如實標示

另有十五件商品也驗出有反式脂肪含量，因都在○．三公克標準內，所以都標示為○，其餘廿八件則都未檢出。

台灣消保會副秘書長徐邦瀚強調，總計五十件抽驗商品中，有廿二件驗出產品內存在反式脂肪，比率高達四十四％，結果令人擔心！台灣消保會將行文衛福部，建議應規定業者如實標示，含量多少就標多少，不應像現在一樣，低於○．三公克可標示為○。

政府將從明年元旦起，規定食品中不得使用反式脂肪，禁用不完全氫化油脂於食品中，違者可依《食品安全衛生管理法》，最重罰三百萬元。