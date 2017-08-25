〈南部〉大鵬灣市地重劃 地主陳情改公辦

2017-08-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣東港鎮大鵬灣自辦市地重劃區開發案，被檢調查出開發公司涉嫌偽造文書，虛增地主同意人數，經法院判決定讞後，屏東縣政府二十一日根據判決公告撤銷自辦市地重劃，開發公司全面退場，地主組成的「大鵬灣地主自救會」昨天到縣府陳情，希望改以公辦市地重劃方式辦理開發事宜，避免地方發展停滯。

大鵬灣自辦市地重劃案由三地開發公司在民國九十八年成立籌備處，全區開發面積為五十五公頃，其中公有土地三十三公頃，私人土地二十二公頃，地主約有四百多人，當時地主自籌大鵬灣自辦市地重劃會，期待土地重劃開發十二米計畫道路，也有居民組成大鵬灣守護祖先土地南平自救會反對開發，兩方多次協調未果，發生肢體衝突、抗議事件鬧上法院。

屏縣府將再評估

縣府地政處指出，由於檢調查出當初同意書涉及人頭戶，縣府根據法院判決結果，撤銷自辦市地重劃，地主如果要重劃，可以再重組自辦籌備會或由公辦，但對於公辦部分縣府會先重新檢視當地的都市計畫再重新評估，如要公辦，過程同樣要取得一半地主同意。

大鵬灣地主自救會昨天到縣府陳情，由縣府地政處重劃科長黃文祺接下陳情書，重劃會指出，重畫區內公有土地遭佔用問題一直存在，多年來阻礙重劃進行，讓當地開發一再停滯，現在只能冀望縣府推動公辦市地重劃繁榮地方。