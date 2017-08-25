〈南部〉高教工會告教長 訂「永達條款」涉圖利

2017-08-25

〔記者錢利忠、林曉雲、葉永騫／綜合報導〕屏東永達技術學院於一○三年八月七日停止招生，關校已三年，台灣高等教育產業工會（簡稱高教工會）及永達教師代表質疑，永達積欠教職員千萬薪資，董事會卻透過轉型等方式將十億元校產納為私產，教育部還替永達開後門，量身打造「永達條款」，昨到台北地檢署控告永達董事會涉背信、教育部長潘文忠在任內修訂「永達條款」涉圖利、教育部前技職司長李彥儀涉瀆職。

教部︰依私校法監督 無瀆職、圖利

對此，教育部指派技職司長楊玉惠強調，教育部是依私校法監督學校的運作，沒有瀆職和圖利的問題，且新規定是提高要求，永達如未在一○九年一月六日之前完成改辦，將逕予解散清算。

永達︰財務公告網站 教部每月查核

永達技術學院校長李耀松也表示，永達的財務運作都依照規定公告在相關網站上，教育部每個月都進行查核，一切依規定執行。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒表示，一所沒教師及學生的學校，支出卻一直增加，導致校產不斷縮水，教育部非但沒徹查，今年一月還修改「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」，將永達的解散清算年限延至一○九年，形同打造「永達條款」。

前永達教師代表賴福林表示，教育部曾發函永達，指應呈報停辦期間的財務收支以利監督，學校經費應優先使用於教職員相關安置及工作經費，不得用於償還董事會借款，但教育部卻沒監督永達有無落實。

高教工會表示，依「私立學校法」及「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，永達停辦學校屆滿三年，未能恢復辦理或整頓改善，即應解散清算、回歸公有，但教育部沒詳查永達董事是否涉不當使用校產，還替董事會開後門。

高教工會指出，永達一○三、一○四學年度的決算書及預算書揭露，支出超過五億元，而一○五學年度編列的行政管理支出預算達九七一四萬元，幾乎是停辦前最後一學年度預算編列金額的三倍。