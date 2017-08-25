〈台北都會〉海科館公共藝術大掃把 屁孩亂拔竹枝

2017-08-25

幾度颱風過後 15把剩10把

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立海洋科技博物館的公共藝術「大掃把」，去年推出以來深受民眾喜愛，昨天清晨五點有攝影玩家發現，大掃把的竹枝被青少年拔取，民眾出面制止，並重新將竹枝裝回大掃把。

海科館館長吳俊仁表示，法國藝術家派崔克（Patrick DeMazeau）去年創作大掃把，成為潮境公園一大景點，許多畢業生喜歡來騎掃把，幻想自己是魔法少女或哈利波特的主角；但當初創作的十五把大掃把中，有兩把大掃把在去年颱風過後失蹤、損壞，今年則是尼莎颱風、海棠颱風共吹壞三把，目前只剩下十把。

館長指環境教育 呼籲純欣賞

吳俊仁說，民眾破壞或是偷走大掃把，海科館不會罰錢或提告，因為這是公共藝術，更是環境教育，大掃把由竹子構成，終究要回到大自然；大掃把存在與不存在，都有它的教育意義。

不過，吳俊仁說，他還是希望「大掃把」最好能完整保留，呼籲大家抱著欣賞公共藝術的心情來海科館，只拍照、不帶走藝術品。

拍照民眾重新組裝 告誡青少年

熱愛拍照的民眾謝先生，昨天一大早四點多出門，前往潮境公園拍照；他走到大掃把前拍照未久，剛好有一男二女出現在「大掃把」前方，不久竟看見青少年跑到一把大掃把前抽出竹枝，讓他看傻了眼。

謝先生後來拍照告一段落，走過去把地上的竹枝撿起來，將竹枝組裝回去；謝先生隨即告知青少年，這是藝術家創作的作品「大掃把」，這樣抽竹枝會破壞作品，青少年聽完後知趣離開。