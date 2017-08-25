〈台北都會〉愛盲手工皂創「藝」 榮獲新北庇護禮

2017-08-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有二十四家庇護工場，提供身心障礙者學習一技之長，自給自足，勞工局舉辦第四屆「新北庇護禮」評選活動，吸引十八項產品角逐，最後由愛盲土城工坊推出的手工皂「愛盲臻品─芙蓉花漾禮盒」脫穎而出，選用新北市茶花籽油為基底，添加芙蓉花粉及植物精油製成洗髮皂，獲得評審一致讚賞。

選用市花茶花籽油為基底

市長朱立倫表示，每一種庇護工場的產品，都代表學員辛苦努力的成果，希望持續投入更多創意，不斷研發、創新，吸引消費者青睞，讓庇護工場長期永續經營。「愛盲臻品─芙蓉花漾手工皂禮盒」結合藝術、有機、環保、文創及在地農產特色，成為送禮自用的優良產品。

溥心畬經典畫作芙蓉花為包裝

愛盲基金會董事長謝邦俊指出，「愛盲臻品─芙蓉花漾禮盒」以新北市意象為發想，選用市花茶花籽油為基底，添加天然芙蓉花粉及植物精油，製成可用來洗髮的特殊手工皂；外包裝取得國立歷史博物館授權，重現溥心畬大師經典畫作芙蓉花圖像，融合文創元素，增加市場競爭力。

行動天燈療癒 獲最佳創意獎

另外，獲選最佳創意獎的久大庇護工場「行動天燈」，以平溪天燈為發想，做成縮小版ＬＥＤ燈，造型可愛療癒；糕菲膳工坊「誠摯的祝福」禮盒獲得最具潛力獎，以坪林金瓜寮溪純淨水源栽培出的有機蜜香紅茶為原料製作蛋糕，咬下後，蜜香滋味在嘴裡四溢，令人一口接一口。

民眾可在「新北市庇護工場網路商城」及「新北市愛盲土城工坊」購買「愛盲臻品─芙蓉花漾禮盒」，即日起至十月三十一日，限量九折優惠。