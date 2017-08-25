〈台北都會〉北市收費機車格破萬 民盼別再塗銷格位

2017-08-25

〔記者黃建豪／台北報導〕北市機車登記數量達九十五萬輛，但路邊機車格僅近二十萬格，自二○○四年實施機車格收費，九月加入公館地區後，將使得收費機車格突破一萬格。中華民國機車黨主席董建一表示，機車格收費若合理，確實可有效引導機車停車秩序和周轉率，但不要大砍機車格又提倡收費，否則將扼殺機車族停車空間，盼政府多考慮民生需求。

交通局統計，截至今年一月底，台北市路邊機車格總數約十九萬九二四九格，收費格數為九六○○格，平均每個月開出四十七萬張停車繳費單。

交通局表示，路邊機車格的收費前提是商業密集區，且周邊大眾運輸系統完善才會納入考量，公館地區納入收費後，暫時沒有下一個目標地區，且機車格不一定要減少，主要依在地需求而定，只是希望能路外化，也就是集中在停車場，才逐步減少路邊汽、機車格數。

台灣機車路權協會理事長陳宏益表示，機車格規劃收費是可以的，但要站在公共道路使用角度，不要只保留汽車格，卻一味塗銷機車格，對機車族不公平，收費至少可讓機車格保留，避免違停被拖吊。

董建一則指出，北市劃設三橫三縱自行車道時，減少許多機車格，現在還有民營共享單車來爭搶機車格，讓機車停車空間越來越少；他建議，收費機車格可考慮分段收費，否則一天就是二十元，還是很多人會停一整天，無助於提高周轉率。