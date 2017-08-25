〈台北都會〉芝山岩周邊限高急轉彎 公家先行

2017-08-25

民間建案列第二階段

〔記者鍾泓良、彭琬馨／台北報導〕台北市都市計畫委員會昨審查「芝山岩周邊景觀管制區管制要點」，會中多數委員都表示支持；但副市長、都委會主席林欽榮卻獨排眾議，決議第一階段先限制全區容積移轉，並要求公家機關落實高度限制，第二階段的民間建案等，則等到該區通盤檢討後再討論；意即該處十多件都市更新案僅受都市設計審議會規範，不受限高管制。

林欽榮︰意見勢均力敵

該管制要點原本還是林欽榮提出；對於政策轉彎，他受訪說，該案有勢均力敵意見，認為用高度管制是一個方法；「我自己內心也發現，屢屢行政程序在行政法庭的敗訴，會讓我覺得應該要更周全一些」。

姚文智︰非常遺憾

前天表態支持限高的立委姚文智表示「非常遺憾」；並指芝山岩限高管制原先能作為都更設計非常好的典範，既能保護生態文化史蹟，也維護當地居民利益；姚質疑以林欽榮的專業，不該做出如此決議，不曉得林受到什麼壓力？

芝山岩地區有三千萬年前芝山岩遺址、清代「漳泉械鬥」的市定古蹟惠濟宮及芝山岩隘門，內政部一九九三年指定為國家古蹟公園。北市府為維持芝山岩景觀，從一九九八年起擬定周邊景觀管制，去年市府規劃出「芝山岩周邊景觀管制區管制要點」，並送至都委會進行審議。

昨都委會府內外委員立場一致，支持該管制要點；委員彭建文提及，台灣不缺房子，而是缺有品質的房子，短期來看高度限制會影響都更案，但若做好環境，有利於提高未來房屋單價。

支持限高的岩山里長王芝安不滿，北市府第二階段對民間建案實施限高時，將讓走了五年的士林區通盤檢討全部破功。人民民主陣線士林工作站周佳君指出，都委會訂出這種「落日條款」，就是要讓都更實施者去逼居民趕快簽都更同意，促成更多高樓，樓蓋起來就是不可逆，難以想像芝山岩景觀會有甚麼變化。

反對限高的芝山岩里民自救會長林慧隆則認為，分兩階段實施是比較緩衝的做法，且無法苟同市府限制周邊容積移轉，認為對居民不公平。

「芝山岩地區景觀管制計畫」的管制區範圍面積一○三．八四公頃，分為第一至三影響區，第一影響區高度限制卅公尺；第二影響區高度限制卅八公尺，但建蔽率均從四十五％放寬至六十％。第三影響區為雙溪以南部分，雨農路兩側須退縮至少四公尺的無遮簷人行道，以劍潭山做為量體管制依據。