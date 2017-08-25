〈台北都會〉公車資訊看板故障率高 審計處促改善

2017-08-25

交通局：352座2G訊號看板已更新

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府目前建置六六二座公車動態資訊看板，提供乘車資訊，但部分看板故障，無法正常顯示公車到站資訊，造成民眾不便，且修復速度太慢，遭審計處點名改善；交通局表示，三五二座2G訊號看板已經更新，有異常情形要求廠商三天內修復。

根據一○五年新北市總決算審核報告指出，市府共設置一一○○座候車亭、六六二座公車動態資訊看板，提醒公車進站預估時間，部分看板因候車亭無電力、電源關閉，或訊號不良，未正常顯示公車到離站資訊。

此外，市府與廠商的維護契約僅規範陳情案須於三天內修復，未明確要求巡查時發現故障的排除期限，導致部分訊號異常的看板超過半個月才修復，甚至等到下個月修繕完成，降低使用效益。

審計處提到，可刊登廣告收取權利金的候車亭，有三十六座閒置期從三到七個月不等，且部分未依契約規定，刊登廠商形象廣告或公益廣告，須檢討改善。

交通局運輸管理科長林碧芬表示，跳電、工程、通訊或面板故障都會影響面板顯示，每月平均有五十件公車資訊看板異常的通報案，經改善後，七月份僅十七件。新北市有三五二座面板為2G訊號，因應國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）關閉2G系統，市府六月底前將三五二座面板全部更新。

已要求廠商 設備異常3天內修復

林碧芬解釋，審計處指修復時間太慢，是計算從民眾通報到市府抽查的時間，但往往在市府抽查前，廠商已改善，因此產生落差，目前要求廠商不論是陳情案或自主巡查發現設備異常，都要在三天內修復。

至於候車亭廣告招租問題，林碧芬說，全市共三○三座有招租廣告的候車亭，委由廠商負責清潔、修繕、電費與廣告招租作業，市府三年收取五六○萬元權利金，未刊登廣告的欄位，不影響市府收益。