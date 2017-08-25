〈北部〉花蓮推廣油茶 3年每公頃補助30萬

2017-08-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院核定通過花東地區永續發展基金（簡稱「花東基金」）約四千五百萬元經費，目標四年內在花蓮縣內推廣種植油茶面積，作為全台生產最優質的國產油茶基地，為減輕新植油茶農民初期無收益的經濟負擔，還訂定「推廣新植油茶作業規範」，符合申請資格且經審查合格者，前三年合計最高補助每公頃可達卅萬元。

獲花東基金4千5百萬元

花蓮縣油茶栽培面積目前約一百七十二公頃，主要集中在卓溪鄉，佔地達一百零七公頃，玉里鎮位居第二，約廿八公頃，曾面臨品種混雜、樹勢低落、管理粗放、病蟲危害及產量低落等發展困境，花蓮區農業改良場介入輔導多年，逐步解決農友栽種技術等問題，提高產量收益。

符合資格者向公所申請

近年因食用油成為全民關注議題，花蓮縣政府為提供國人健康安全油料，力推「新植油茶計畫」，經行政院核定通過「花蓮縣推廣優質國產油茶計畫」後，順利爭取到四千五百萬元經費，四年內將再投入種植六十公頃油茶面積及後續加工產業。

縣府農業處長羅文龍說，為減輕新植油茶農民種植初期無收益的經濟負擔，已訂定相關作業規範，只要符合申請資格、且經審查符合規定者，前三年合計最高補助每公頃卅萬元，民眾可向土地所在地鄉鎮市公所提出申請。

他強調，另針對農友栽培技術、田間管理辦法及後續加工利用，花蓮農改場同步舉辦相關課程，希望能夠促進油茶生長、提高含油率及降低病蟲害，未來將進一步透過農產品「地產地消」模式（在地生產、加工、銷售），建立完整的油茶產業鏈。

花蓮農改場作物環境課助理研究員呂柏寬說，栽培油茶農友以往在病蟲害防治上，很難找到非農藥防治措施及資材，目前已著手教導農友自製上衝式及翼式誘蟲器，利用性費洛蒙防治蛾類害蟲，並配製四─四式波爾多液來防治炭疽病、藻斑病等病害。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，部落種植油茶歷史悠久，但在田間栽培與病蟲害管理上多採放任式管理，若有系統性的技術協助、講習指導及政府補助支持，對部落油茶產業發展有很大的幫助。