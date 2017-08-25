〈北部〉電纜線遭竊 高鐵特定區好暗

2017-08-25

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市高鐵站周邊的高鐵五路、隘口街一帶，路燈近日突然不亮，入夜後道路漆黑一片，不少民眾誤以為又跳電，竹北市民代表余政達追查竟是電纜線遭竊。

竹北市公所表示，經檢視，高鐵特定區包括六家五路二段、隘口六街、隘口七街、高鐵五路和興隆路五段等路段，都有路燈遭破壞，有的只是基座的蓋子被拆掉，線路被剪斷但還在；有的電纜線已遭竊，除通知廠商儘快修復，已報警追查並商請里長和社區巡守隊加強巡邏。高鐵五路則於昨晚完成搶修。

余政達表示，近日行經高鐵新竹站軌道下方的高鐵五路及隘口一帶，發現部分路段入夜後漆黑一片，經追查發現是線路遭竊，導致多盞路燈不亮，其中高鐵五路就有近廿盞；公道五路竹東段，也有十多盞路燈不亮，夜間開車很危險。

當地東平里里長林顥峰表示，十八日有社區保全反映路燈不亮，他前往現場巡視發現，高鐵五路的路燈基座蓋子被拆掉。

縣府工務處技正林鶴斯說，公道五路竹東段的電纜線在一○三年十月遭竊後，道路兩側和中央分隔島的路燈都不亮，因道路長約四公里、寬五十公尺，嚴重妨礙行車安全，縣府兩年來分段修繕兩側路燈，已花費二百多萬元，初估分隔島路燈還須一百餘萬元；因經費太大，年度維修預算無法支應，已報請動用第二預備金，如獲准，即可展開修復，近期也將與警察局研商防盜對策。

余政達表示，宵小偷剪電線變賣所得不多，卻影響用路人安全，警民巡邏也防不勝防，籲請民眾雞婆一點，發現可疑人車在燈桿附近徘徊，立刻報警。