〈北部〉圓樓非台灣客庄建築 苗縣議員促正名

2017-08-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓為苗栗縣政府在高鐵苗栗特定區內興建的文化觀光場館，不過縣議員陳光軒認為，客家圓樓是苗栗縣政府仿中國福建土樓形式興建，但台灣客家聚落並無此類型建築，建議縣府正名為「福建土樓」，避免混淆、誤導。

建議「福建土樓」 縣府：可討論

對此，苗縣府文化觀光局長林彥甫持開放態度，認為「都可討論」。他說，當初苗縣府選擇以福建土樓來代表客家，是因福建土樓為知名的世界文化遺產，而福建當地，大多數的土樓居民都是客家族群，所以成為傳統客家聚落的象徵。

不過，林彥甫也不否認，福建地區居也有閩南族群以土樓為居，因此，福建土樓是否能充分代表「客家」，文觀局會邀請地方文史工作者進行討論。

陳光軒表示，當初苗縣府在高鐵特定區內興建客家圓樓、閩南書院，其中，閩南書院經文史考究，已改名為英才書院；他認為，客家圓樓也非台灣客家族群的聚落建築，不宜以一概全。

客家圓樓為苗縣府花費約一億六千多萬元打造，於一○三年十月底啟用，在興建之初，也被時任立委的行政院中部辦公室副執行長吳宜臻批評，蓋一個「非台灣客家的建築」，她並指出，代表台灣客家的建築為「客家伙房」，請苗栗縣政府勿張冠李戴。

苗栗縣政府七大場館之一的客家圓樓，於前年七月一日實施收費入館措施後，導致參觀民眾銳減，由開幕前兩年每年超過一百萬人次的遊客人數，逐年下滑，今年一到七月遊客人次，為五萬八千一百六十二人次，平均每個月為八千三百零八人次。

苗縣府打算規劃圓樓經營方式，曾提出促參案改為OT（Operation營運 Transfer移轉），或是將圓樓整棟標租，不過都乏人問津，文化觀光局從去年起至今，進行三次OT、四次標租都流標。